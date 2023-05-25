Фінансові новини
- |
- 25.05.23
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Після введення санкцій Росія перенаправила імпорт золота на ринки ОАЕ, Китаю та Туреччини - ЗМІ
14:33 25.05.2023 |
Ключовим центром торгівлі російським золотом після запровадження санкцій Заходу стали Об'єднані Арабські Емірати.
Про це свідчать дані російської митниці, повідомляє Reuters.
Записи, які містять відомості про майже тисячу поставок золота протягом року з початку війни в Україні, демонструють, що ОАЕ імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 млрд дол - порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року.
Наступними за обсягом поставок напрямками стали Китай і Туреччина, імпортуючи близько 20 тонн кожна з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року.
"Разом з ОАЕ на три країни припадало 99,8% російського експорту золота згідно з митними даними за цей період", - пише агентство.
Через кілька днів після початку великої війни багато транснаціональних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.
London Bullion Market Association заборонила російські злитки з 7 березня 2022 року. До кінця серпня Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських злитків.
Проте дані експорту показують, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не запроваджували санкцій проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина та Китай.
Експерт з питань постачання золота в Організації економічного співробітництва та розвитку Луї Марешаль вважає, що існує ризик, що російське золото може бути переплавлено, а потім повернеться на ринки США та Європи з прихованим походженням.
Урядовий Комітет із золотих злитків ОАЕ заявив, що країна працює за чіткими та надійними процедурами боротьби з незаконними товарами, відмиванням грошей і санкціями організацій.
Менеджер однієї з компаній, яка надсилала великі обсяги російського золота в ОАЕ, розповів Reuters, що російські фірми продають зливки зі знижкою близько 1% порівняно зі світовими цінами, стимулюючи попит.
За його словами, велика частина золота, яке його фірма відправляла в ОАЕ, призначалася для афінажних заводів, де воно буде переплавлено.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після введення санкцій Росія перенаправила імпорт золота на ринки ОАЕ, Китаю та Туреччини - ЗМІ
|Зовнішня торгівля G20 у січні-березні зросла вперше за три квартали - ОЕСР
|В Ірані представили новітню балістичну ракету - ЗМІ
|ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
|Росія від початку вторгнення вивезла з України близько 4 мільйонів тонн зерна
|Влада Грузії вирішила відмовитись від прапорів ЄС на святкуванні Дня незалежності
Бізнес
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи
|Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро