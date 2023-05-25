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АНАЛІТИКА

Зовнішня торгівля G20 у січні-березні зросла вперше за три квартали - ОЕСР

 

Обсяг міжнародної торгівлі товарами держав G20 з поправкою на сезонні коливання в січні-березні збільшився після зниження за підсумками двох попередніх кварталів поспіль, зазначається у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Експорт товарів із країн G20 у доларовому вираженні в першому кварталі зріс на 2,2% відносно попередніх трьох місяців і становив $4 трлн 687,5 млрд. Імпорт зменшився на 1,2% - до $4 трлн 727,5 млрд, що здебільшого було зумовлено зниженням вартості енергоносіїв.

Згідно з переглянутими даними, у четвертому кварталі експорт зменшився на 3,2%, імпорт - на 3%.

США в січні-березні збільшили експорт товарів на 1%, країни Європейського союзу - на 3%, ПАР - на 3,1%, Китай - на 8,6%. Тим часом Індія скоротила його на 0,4%, Аргентина - на 14,7%, Австралія - на 1,1%.

Імпорт у Штатах зріс на 0,5%, в Аргентині - на 4,8%, в Австралії - на 2,5%. При цьому він упав у Британії на 6,7%, у ЄС - на 1,1%, у Китаї - на 0,7% і не змінився в ПАР.

Експорт послуг державами G20 у першому кварталі, згідно з попередніми оцінками, підвищився на 2,4%, імпорт - на 4,9%, повідомляється у звіті. Дані щодо торгівлі послугами наразі доступні лише для трохи більше половини країн G20.

У жовтні-грудні 2022 року експорт послуг збільшився на 1,6%, імпорт опустився на 2,2%.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, ПАР, Південна Корея, Японія, а також Європейський союз.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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