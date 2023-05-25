Фінансові новини
- |
- 25.05.23
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зовнішня торгівля G20 у січні-березні зросла вперше за три квартали - ОЕСР
13:44 25.05.2023 |
Обсяг міжнародної торгівлі товарами держав G20 з поправкою на сезонні коливання в січні-березні збільшився після зниження за підсумками двох попередніх кварталів поспіль, зазначається у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Експорт товарів із країн G20 у доларовому вираженні в першому кварталі зріс на 2,2% відносно попередніх трьох місяців і становив $4 трлн 687,5 млрд. Імпорт зменшився на 1,2% - до $4 трлн 727,5 млрд, що здебільшого було зумовлено зниженням вартості енергоносіїв.
Згідно з переглянутими даними, у четвертому кварталі експорт зменшився на 3,2%, імпорт - на 3%.
США в січні-березні збільшили експорт товарів на 1%, країни Європейського союзу - на 3%, ПАР - на 3,1%, Китай - на 8,6%. Тим часом Індія скоротила його на 0,4%, Аргентина - на 14,7%, Австралія - на 1,1%.
Імпорт у Штатах зріс на 0,5%, в Аргентині - на 4,8%, в Австралії - на 2,5%. При цьому він упав у Британії на 6,7%, у ЄС - на 1,1%, у Китаї - на 0,7% і не змінився в ПАР.
Експорт послуг державами G20 у першому кварталі, згідно з попередніми оцінками, підвищився на 2,4%, імпорт - на 4,9%, повідомляється у звіті. Дані щодо торгівлі послугами наразі доступні лише для трохи більше половини країн G20.
У жовтні-грудні 2022 року експорт послуг збільшився на 1,6%, імпорт опустився на 2,2%.
Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, ПАР, Південна Корея, Японія, а також Європейський союз.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після введення санкцій Росія перенаправила імпорт золота на ринки ОАЕ, Китаю та Туреччини - ЗМІ
|Зовнішня торгівля G20 у січні-березні зросла вперше за три квартали - ОЕСР
|В Ірані представили новітню балістичну ракету - ЗМІ
|ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
|Росія від початку вторгнення вивезла з України близько 4 мільйонів тонн зерна
|Влада Грузії вирішила відмовитись від прапорів ЄС на святкуванні Дня незалежності
Бізнес
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи
|Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро