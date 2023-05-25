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В Ірані представили новітню балістичну ракету - ЗМІ
13:30 25.05.2023 |
В Ірані на офіційній церемонії у четвер представили новітню балістичну ракету «Хорремшехр-4» або «Хейбар».
Про це повідомляє IRNA, передає Укрінформ.
На заході був присутній міністр оборони та підтримки Збройних сил Ірану генерал Мохаммад-Реза Аштіяні.
Ракета «Хайбер», що є новітньою версією сімейства ракет «Хорремшехр», є ракетою на рідкому паливі з дальністю польоту 2000 км. Заявлено, що вона здатна нести боєголовку вагою до 1500 кг.
«Хейбар» має стратегічні та тактичні особливості - наявність системи наведення та управління на середній ділянці польоту, використання цієї системи та двигунів наведення в боєголовку призводить до контролю стану та коригування траєкторії боєголовки поза атмосферою, де відбувається керування цією ракетою.
Ця особливість призводить до того, що ракета «Хорремшехр-4» або «Хейбар» не потребує діяльності системи наведення та управління в атмосфері і таким чином повністю несприйнятлива до атак РЕБ, йдеться у повідомленні.
Завдяки своєму двигуну швидкість ракети «Хорремшехр-4» досягла 16 Махів за межами атмосфери і 8 Махів всередині атмосфери.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні Сполучені Штати запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
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