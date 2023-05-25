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Влада Грузії вирішила відмовитись від прапорів ЄС на святкуванні Дня незалежності
13:02 25.05.2023 |
У Грузії цьогоріч вирішили відмовитись від прапорів Євросоюзу на будівлі парламенту до Дня незалежності країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Новини Грузія.
Уряд Грузії пояснив це традиційною щорічною зміною головного гасла свята.
Минулого року посланням 26 травня був девіз "Назустріч Європі" і прапор ЄС був одним з основних елементів. А цього року головний слоган - "Заради свободи!" і тому місто прикрасили лише символікою національного прапора Грузії.
Тим часом користувачі соцмереж почали критикувати відсутність прапора ЄС, пов'язавши це зі зміною зовнішньополітичного курсу уряду, зазначає Netgazeti.
Історик Лаша Бакрадзе закликав жителів Тбілісі до флешмобу - 26 травня вивішувати два прапори: Грузії та Євросоюзу з балконів і вікон своїх квартир.
Рух "Талга" заявив акцію на 26 травня, закликаючи о 10.30 зібратися з прапорами Грузії та Євросоюзу біля пам'ятника Руставелі і влаштувати ходу до парламенту.
Ще одну акцію, на 15:00, заявила опозиційна партія "Лело". Хода з прапорами Грузії та Євросоюзу піде до парламенту від першого корпусу Тбіліського держуніверситету.
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