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Артур Еш
Міністр оборони Вірменії не прилетів на засідання ОДКБ у Мінську
12:58 25.05.2023 |
Міністр оборони Сурен Папікян не поїхав до білоруської столиці Мінська, де відбувається засідання Ради міністрів оборони ОДКБ.
Про це у коментарі News.am заявив речник Міноборони Вірменії Арам Торосян, повідомляє "Європейська правда".
Замість Папікяна до столиці Білорусі вирушив представник Міноборони Вірменії в об'єднаному штабі організації Артак Тоноян.
Сам глава Міноборони Вірменії замість поїздки до Мінська візьме участь у засіданні уряду.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив вихід країни з Організації договору про колективну безпеку. Також про можливий вихід Вірменії з ОДКБ говорив секретар Ради безпеки Армен Григорян.
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