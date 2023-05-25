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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Вірменії не прилетів на засідання ОДКБ у Мінську

 

Міністр оборони Сурен Папікян не поїхав до білоруської столиці Мінська, де відбувається засідання Ради міністрів оборони ОДКБ.

Про це у коментарі News.am заявив речник Міноборони Вірменії Арам Торосян, повідомляє "Європейська правда".

Замість Папікяна до столиці Білорусі вирушив представник Міноборони Вірменії в об'єднаному штабі організації Артак Тоноян.

Сам глава Міноборони Вірменії замість поїздки до Мінська візьме участь у засіданні уряду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив вихід країни з Організації договору про колективну безпеку. Також про можливий вихід Вірменії з ОДКБ говорив секретар Ради безпеки Армен Григорян.
Ключові теги: Вірменія
 

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