Євросоюз без проблем знайшов заміну російському дизелю після ембарго

Ембарго на імпорт нафтопродуктів із Росії не створило проблем для європейського ринку. Хоча Росія була основним постачальником дизпального до Євросоюзу, її обсяги вдалося з легкістю замінити, пише Bloomberg.

До запровадження санкцій на Росію часом припадало до половини імпорту дизпального в ЄС і Велику Британію.

За даними аналітичної компанії Vortexa, після запровадження ембарго почали різко збільшуватися обсяги постачань з інших джерел - насамперед із країн Близького Сходу та США.

Постачання із Саудівської Аравії очікуються на історично високому рівні - 324 000 барелів на добу, імпорт зі США виходить на трирічний максимум.

Також очікується збільшення партій дизеля з Індії.