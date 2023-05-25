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Євросоюз без проблем знайшов заміну російському дизелю після ембарго
12:54 25.05.2023 |
Ембарго на імпорт нафтопродуктів із Росії не створило проблем для європейського ринку. Хоча Росія була основним постачальником дизпального до Євросоюзу, її обсяги вдалося з легкістю замінити, пише Bloomberg.
До запровадження санкцій на Росію часом припадало до половини імпорту дизпального в ЄС і Велику Британію.
За даними аналітичної компанії Vortexa, після запровадження ембарго почали різко збільшуватися обсяги постачань з інших джерел - насамперед із країн Близького Сходу та США.
Постачання із Саудівської Аравії очікуються на історично високому рівні - 324 000 барелів на добу, імпорт зі США виходить на трирічний максимум.
Також очікується збільшення партій дизеля з Індії.
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