Фінансові новини
- |
- 25.05.23
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німецька економіка увійшла в рецесію
12:38 25.05.2023 |
Економіка Німеччини в першому кварталі поточного року знову скоротилася. Федеральне статистичне відомство в четвер, 25 травня, скоригувало попередні оцінки щодо скорочення ВВП Німеччини з нуля до мінус 0,3 відсотка. "У результаті німецька економіка зафіксувала два квартали з негативним результатом поспіль і, згідно з чинною термінологією, увійшла в рецесію", - ідеться в повідомленні відомства.
У четвертому кварталі 2022 року ВВП Німеччини скоротився порівняно з попереднім кварталом на 0,5 відсотка. Стабільно високі темпи зростання цін продовжували негативно впливати на економіку ФРН і на початку нинішнього року, констатували експерти.
Скорочення споживчих витрат
Особливо помітно це позначилося на приватних споживчих витратах - у першому кварталі поточного року вони знизилися на 1,2 відсотка. "Порівняно з попереднім кварталом приватні домогосподарства витрачали менше коштів на продовольство, напої, одяг, взуття та меблі", - зазначили статистики. Споживачі рідше купували нові автомобілі.
Державні витрати на споживання теж помітно скоротилися - на 4,9 відсотка порівняно з попереднім кварталом.
Водночас позитивні імпульси отримано від зовнішньої торгівлі - підприємства експортували на 0,4 відсотка більше товарів і послуг, ніж в останньому кварталі 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після введення санкцій Росія перенаправила імпорт золота на ринки ОАЕ, Китаю та Туреччини - ЗМІ
|Зовнішня торгівля G20 у січні-березні зросла вперше за три квартали - ОЕСР
|В Ірані представили новітню балістичну ракету - ЗМІ
|ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
|Росія від початку вторгнення вивезла з України близько 4 мільйонів тонн зерна
|Влада Грузії вирішила відмовитись від прапорів ЄС на святкуванні Дня незалежності
Бізнес
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи
|Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро