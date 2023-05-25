Німецька економіка увійшла в рецесію

Економіка Німеччини в першому кварталі поточного року знову скоротилася. Федеральне статистичне відомство в четвер, 25 травня, скоригувало попередні оцінки щодо скорочення ВВП Німеччини з нуля до мінус 0,3 відсотка. "У результаті німецька економіка зафіксувала два квартали з негативним результатом поспіль і, згідно з чинною термінологією, увійшла в рецесію", - ідеться в повідомленні відомства.

У четвертому кварталі 2022 року ВВП Німеччини скоротився порівняно з попереднім кварталом на 0,5 відсотка. Стабільно високі темпи зростання цін продовжували негативно впливати на економіку ФРН і на початку нинішнього року, констатували експерти.

Скорочення споживчих витрат

Особливо помітно це позначилося на приватних споживчих витратах - у першому кварталі поточного року вони знизилися на 1,2 відсотка. "Порівняно з попереднім кварталом приватні домогосподарства витрачали менше коштів на продовольство, напої, одяг, взуття та меблі", - зазначили статистики. Споживачі рідше купували нові автомобілі.

Державні витрати на споживання теж помітно скоротилися - на 4,9 відсотка порівняно з попереднім кварталом.

Водночас позитивні імпульси отримано від зовнішньої торгівлі - підприємства експортували на 0,4 відсотка більше товарів і послуг, ніж в останньому кварталі 2022 року.