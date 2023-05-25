Москва і Мінськ підписали угоду щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі

Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

Росія, розміщуючи нестратегічну ядерну зброю на території Білорусі, не передає її республіці, контроль над нею і рішення про застосування залишається за Москвою, повідомив міністр оборони РФ Сергєй Шойгу в четвер під час підписання документів, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї в спеціальному сховищі на території Білорусі.

Від білоруської сторони документи підписав міністр оборони Віктор Хренін.

Водночас міністр оборони Росії зазначив, що "надалі можуть бути вжиті додаткові заходи щодо забезпечення безпеки Союзної держави та реагування на військово-політичну обстановку".

Наприкінці березня цього року президент РФ Владімір Путін повідомив про домовленість із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці. За словами президента РФ, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм тактичної ядерної зброї.

"З 3 квітня розпочинаємо навчання екіпажів, і 1 липня закінчуємо будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Усе, що президент Білорусі просив, ті питання, які він у зв'язку з цим ставив, реалізуються, і всі наші домовленості відбудуться найближчим часом", - сказав Путін.

31 березня Лукашенко заявив: "Треба буде, ми з Путіним домовимося і введемо сюди, якщо треба, і стратегічну зброю. Вони (Захід. - Ред.) це повинні розуміти (...) ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни, свої народи".