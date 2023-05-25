Євросоюз обговорює план передачі Україні прибутку від заморожених російських активів на майже 200 мільярдів євро, – FT

Чиновники держав-членів Європейського союзу та Єврокомісії зустрілися 24 травня, щоб обговорити план передачі Україні відсотків, що генеруються російськими активами, які зберігаються у найбільшій у світі розрахунковій палаті Euroclear.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що цей крок не призведе до експропріації самих активів, але означатиме посилення фінансового тиску Заходу на Росію.

За даними уряду Бельгії, через санкції в Euroclear заморожено російські активи на 196,6 млрд євро, з яких 180 млрд євро - активи російського центрального банку.

Заморожені активи генерують гроші за рахунок купонів та погашень, які застрягли терміном до року. Ці гроші реінвестує Euroclear, і чиновники ЄС зацікавлені, щоб саме прибуток, отриманий від реінвестування, направили в Україну.

Відповідно до стандартної практики, Euroclear позичає залишки коштів своїх клієнтів, щоб мінімізувати кредитний ризик, та утримує отримані відсотки. Нинішня ситуація з високими процентними ставками, а також незвичайне накопичення платежів через санкції призвели до того, що розрахункова палата отримала неймовірний прибуток, пише видання.

Зокрема, у першому кварталі цього року Euroclear повідомила про виплату відсотків у розмірі 734 млн євро на залишки коштів від підсанкційних активів РФ.

Деякі чиновники вважають, що цей принцип можна застосувати до ширшого кола заморожених російських активів, у тому числі тих, що застрягли в люксембурзькій розрахунковій компанії Clearstream.

За словами іншого співрозмовника, "фінансові установи не знають, що робити з цими грошима" і що варіант спрямування прибутку на допомогу Україні видається "багатообіцяючим".

Утім, декілька джерел зазначили, що юридичні наслідки все ще необхідно розглянути, і такий крок, ймовірно, вимагатиме ширшої міжнародної підтримки, оскільки він може вплинути на фінансові ринки.

Крім того, за даними джерел, ЄС розглядає можливість активного управління прибутком для більшої кількості грошей. Це можна зробити через механізм управління активами або через саму Euroclear, яка інвестуватиме активи відповідно до інструкцій.

Єврокомісія заявила, що "вивчає способи використання російських заморожених та знерухомлених активів", щоб "гарантувати, що Росія відшкодує збитки, завдані Україні".

Зазначається, що переговори з міжнародними партнерами тривають, але вони "складні як з юридичної, так і з технічної точки зору". Чиновники ЄС планують подати більш конкретні пропозиції щодо російських активів під час зустрічі лідерів ЄС наприкінці червня.