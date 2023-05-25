Литва посилює контроль за експортом підсанкційних товарів

Литовська митниця з 5 червня посилить контроль за товарами, на які поширюються експортні заборони й обмеження та які експортуються до третіх країн через територію РФ та Білорусі або перевозяться транзитом через ці країни.

Про це повідомляє Delfi із посиланням на пресслужба відомства.

Зазначається, що такі дії вживаються у відповідь на нетипове зростання торгівлі з окремими третіми країнами та з метою запобігання можливому обходу санкцій.

"Насамперед рекомендуємо представникам бізнесу в усіх випадках проводити ретельну перевірку перед експортом підсанкційних товарів, прийманням їх до перевезення, наданням логістичних послуг або послуг з митного декларування та переконатися, що товари перевозитимуться лише транзитом через територію Російської Федерації та/або Білорусі та що вони не призначені для використання в Російській Федерації або в Білорусі, не продаються і не постачаються будь-якій фізичній або юридичній особі, суб'єкту або організації в Російській Федерації або Білорусі", - наголосили в митниці.

За відсутності необхідних доказів або затримки з їх поданням до митниці Литви товари не будуть випущені з Євросоюзу, а триваліша перевірка обставин їх перевезення може, як прогнозується, призвести до небажаних простоїв транспортних засобів.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповідала, що новий одинадцятий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій. Водночас, він може передбачати обмеження проти третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.

Пропозиції Єврокомісії також передбачають заборону транзиту багатьох товарів через Росію та заборону на захід до європейських портів для суден, які задіяні у "сірих" схемах експорту російської нафти.

ЄС також планує розширити заборону на постачання технологічних товарів до Росії, промислових виробів та матеріалів, а також продукти переробки, які використовують підсанкційні метали. Заборони на товари можуть поширюватися на права інтелектуальної власності та ліцензії, видані на виробництво цих товарів.