У США винесли вирок чоловіку, який сидів у кріслі Пелосі під час штурму Капітолію

У США чоловік на ім'я Річард Барнетт, який прославився завдяки фото з ногами на столі в офісі тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року, був засуджений до чотирьох з половиною років ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Барнетт ще у січні був визнаний присяжними винним за вісьмома пунктами звинувачення, в тому числі в організації масових заворушень. За головним звинуваченням у перешкоджанні офіційному судовому розгляду йому загрожувало до 20 років ув'язнення.

"Добре це чи погано, але ви стали одним з облич 6 січня, і я думаю, що вам це сподобалося", - сказав окружний суддя Крістофер Купер під час винесення вироку.

Згідно з судовими документами, 6 січня Барнетт провів в офісі Пелосі 10 хвилин і вийшов лише тоді, коли проти нього застосували хімічні засоби. Перебуваючи у кабінеті, він закинув ноги на стіл Пелосі і написав їй записку, в якій назвав її "с***ю".

У судових документах також зазначено, що Барнетт мав при собі електрошокер і що він взяв з кабінету конверт.

Прокурори заявили, що він покинув Капітолій, показуючи конверт іншим учасникам заворушень, як "трофей".

Як відомо, 6 січня 2021 тисячі прихильників тодішнього президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

Усього через штурм Капітолія звинувачення винесли понад тисячі людей, на сьогодні суди винесли вже більш як 500 вироків. У грудні 2022 року спеціальний комітет Палати представників закликав Міністерство юстиції висунути звинувачення й проти самого Трампа.