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У Франції заборонили внутрішні авіарейси на короткі маршрути - хочуть зменшити шкідливі викиди
09:20 25.05.2023 |
У Франції офіційно заборонили внутрішні авіарейси на коротких маршрутах, які можна подолати на потязі менш ніж за дві з половиною години.
Цей крок спрямований на скорочення шкідливих викидів, які завдають авіаперевізники. Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
Незважаючи на те, що цей захід був включений у кліматичний закон 2021 року та вже застосований на практиці, деякі авіакомпанії звернулися до Європейської комісії з проханням перевірити його законність.
Такі зміни здебільшого виключають авіасполучення між Парижем та регіональними транспортними вузлами, такими як Нант, Ліон та Бордо.
Критики відзначають, що ці заходи є "символічними заборонами". Тимчасовий керівник промислової групи Airlines for Europe (A4E) Лоран Донсель розповів, що уряди повинні підтримувати "реальні та значні рішення" щодо викидів вуглецю авіакомпаній. Він додав, що Брюссель виявив, що "заборона цих поїздок матиме лише мінімальний вплив" на викиди CO2.
Зазначається, що уряд Франції уже забезпечив дотримання компанією Air France цього плану в обмін на пакет фінансової підтримки від коронавірусу 2020 року.
Конкурентам було заборонено просто заповнювати прогалину.
Компанія A4E оприлюднила свою власну стратегію «нульового прибутку» до 2050 року, що передбачає перехід на реактивне паливо з невикопних джерел та розгортання літаків, що працюють на акумуляторах або водневих двигунах.
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