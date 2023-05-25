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Заступник Держсекретаря США у справах Китаю йде у відставку
09:11 25.05.2023 |
Заступник помічника держсекретаря США у справах Китаю та Тайваню Рік Уотерс має намір піти у відставку в період напружених відносин між Вашингтоном та Пекіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами чотирьох джерел, Уотерс, який очолює нещодавно створений департамент політики Китайського дому, оголосив про намір залишити свою посаду на зборах персоналу в середу. Уотерс має намір залишитися у відомстві, але не хоче очолювати весь департамент.
Взаємини США та Китаю останнім часом загострилися
Державний департамент США відклав санкції, пов'язані з правами людини, експортний контроль та інші делікатні дії, щоб мінімізувати шкоду відносинам США та Китаю після інциденту з китайською повітряною кулею.
На думку багатьох аналітиків, відносини між двома найбільшими економіками світу перебувають на найгіршому рівні за останні десятиліття, оскільки стратегічні суперники зіткнулися з різних питань, від Тайваню до торгівлі та вторгнення РФ в Україну.
Адміністрація президента Джо Байдена прагне зустрічей на високому рівні з Китаєм, щоб не допустити загострення конфлікту, особливо після дипломатичної кризи, спричиненої польотом повітряної кулі над важливими військовими об'єктами США.
Водночас президент США має намір найближчими тижнями підписати указ, який обмежить інвестиції американських компаній у ключові галузі економіки Китаю.
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