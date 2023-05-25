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Тема України стане одним із топ-питань на зустрічі Байдена й Моді - Держдеп
08:58 25.05.2023 |
Президент США Джо Байден має намір обговорити питання війни в Україні під час зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді наступного місяця в Вашингтоні.
Це підтвердив у середу речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Безумовно, війна в Україні буде однією із тем, яка обговорюватиметься»,- прокоментував представник Держдепартаменту США запланований візит прем'єр-міністра Індії до Вашингтона та його зустрічей з державним керівництвом США.
Він зазначив, що більш детально про це буде оголошено ближче до дати візиту.
Водночас Міллер нагадав, що українська тематика порушувалася американською стороною з прем'єром Моді й іншими світовими лідерами також під час попередніх зустрічей.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує здійснити державний візит до Сполучених Штатів 22 червня 2023 року. Заплановані, зокрема, його зустріч з президентом Джо Байденом. Раніше цього тижня Моді зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Папуа-Новій Гвінеї.
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