ППО, боєприпаси, гелікоптери: ЄС оголосив 11 нових оборонних проєктів

У вівторок ЄС оголосив про 11 нових спільних оборонних проєктів у рамках Постійної структурованої співпраці (PESCO), яка є частиною політики безпеки і оборони Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Defence News.

Нові проєкти охоплюють навчання, боєприпаси, протидію артилерії, ракети повітряного базування і середні гелікоптери. Нові проєкти діятимуть на додаток до 57 вже створених у рамках програми PESCO, яка об'єднує учасників для спільного фінансування і розвитку нових оборонних сил і засобів.

За словами керівника зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, який заявив, що понад 50 проєктів PESCO мають досягти "фази реалізації" до 2025 року, 11 нових проєктів посилять здатність Європи вести війну високої інтенсивності.

"На тлі агресивної війни Росії проти України і її військових наслідків, в тому числі вимог до ведення війни високої інтенсивності, ці нові проекти PESCO спрямовані на забезпечення критично важливих сил і засобів з більшою оперативною спрямованістю. Ми не можемо побудувати сильну європейську оборону, не забезпечивши готовність і оснащеність європейських збройних сил до майбутніх викликів", - заявив Боррель.

Франція очолить програму зі створення трьох навчальних шкіл для пілотів військово-транспортної авіації, а Естонія - програму зі створення нової безпілотної наземної системи бойового забезпечення.

Франція і Нідерланди працюватимуть над новою контрартилерійською сенсорною системою, а Німеччина разом з Францією очолять роботу над новим продуктом з нейтралізації торпед.

Німеччина, Іспанія, Франція, Португалія і Швеція працюватимуть разом під керівництвом Італії над програмою, спрямованою на кращий захист підводних газопроводів і інтернет-кабелів.

Німеччина очолить роботу над новою ракетою класу "повітря-повітря" малої дальності для протидії літакам 6-го покоління.

На додаток до все більшої кількості вертолітних програм майбутнього, які зараз реалізують, Франція очолить програму середнього гелікоптера наступного покоління (NGMH), в якій беруть участь Італія, Фінляндія і Швеція.

Італія очолить групу, до якої входять Франція, Угорщина і Швеція, із планування нової інтегрованої багатошарової системи протиповітряної і протиракетної оборони, в той час як Фінляндія очолить групу у складі Естонії, Франції і Швеції для планування нових систем командування і управління для використання в Арктиці.

Швеція очолить групу, яка працюватиме разом з Естонією і Францією над посиленням зв'язку, а Іспанія очолить групу, яка працюватиме над удосконаленням роботи військових медичних бригад.

Напередодні у Брюсселі пройшла зустріч міністрів оборони ЄС. Після неї глава дипломатії Євросоюзу Боррель заявив, що "переважна більшість" держав-членів ЄС підтримують пропозицію збільшення Європейського фонду миру, який, зокрема, використовується і для військової допомоги Україні, на 3,5 мільярда євро.

Також Боррель повідомив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п'яту частину, а також ракети.