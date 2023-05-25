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Польща розпочне програму закупівлі підводних човнів
17:22 24.05.2023 |
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив у середу, що країна розпочне програму закупівлі підводних човнів у 2023 році.
Про це, як пише "Європейська правда", Блащак сказав під час дводенної конференції Defence24 Day, його цитує RMF FM.
"Пізніше цього року ми плануємо розпочати процедуру, спрямовану на придбання підводних човнів разом з передачею необхідних технологій", - заявив Блащак, оголошуючи старт програми "Орка".
Блащак підкреслив, що "повноцінні ВМС повинні включати не лише надводні кораблі, але й ті, які можуть непомітно пересуватися під водою".
Він додав, що найближчим часом міністерство оголосить більш детальну інформацію щодо кількості кораблів, їхнього оснащення та компетенцій.
Наразі ВМС Польщі мають один підводний човен. Це судно типу Kilo, спущене на воду у 1985 році. Апарат був модернізований і капітально відремонтований, у період з 2020 по 2021 рік корабель пройшов щонайменше 10 ремонтів, але його поточний стан невідомий.
"Ми хочемо, щоб наші підводні човни характеризувалися довговічністю місій, які вони виконують, а також високою потужністю з точки зору бойового оснащення та гнучкості конфігурації. А також високою здатністю до прихованого пересування на високій швидкості й тривалого прихованого підводного очікування", - сказав очільник Міноборони Польщі.
Днями Блащак повідомив, що Польща веде переговори про купівлю шведських літаків раннього попередження і сподівається, що переговори будуть завершені найближчим часом.
Польща збільшила свої військові витрати після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, і уряд пообіцяв подвоїти чисельність армії та витратити 4% ВВП на оборону в 2023 році.
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