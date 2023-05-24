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Росія шантажує членів FATF – Марченко
16:59 24.05.2023 |
Україна занепокоєна шантажем РФ членів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні червневого пленарного засідання організації.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Пленарне засідання FATF у Парижі відбудеться 19-23 червня.
Росія намагається чинити політичний тиск на своїх комерційних партнерів, щоб уникнути потрапляння до чорного списку, зокрема, вимагає виступити проти будь-яких заявок України або рішень FATF щодо її включення до чорного або сірого списків, підкреслили в Мінфіні.
"Росія вдається до залякування партнерів, і це викликає занепокоєння, але в той же час не є несподіванкою. Зіткнувшись з переконливими доказами недотримання стандартів FATF, Росія вдалася до шантажу та політичного тиску.
Це ще один приклад грубого порушення Росією зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, за якими члени FATF впроваджують та підтримують стандарти групи", - заявив Марченко.
"Внесення Росії до чорного списку FATF сприятиме підвищенню загального рівня комплаєнсу (дотримання вимог) та покращенню забезпечення належної сумлінності (due diligence).
Це дозволить більш ефективно протидіяти ризикам, які росія створює для світової фінансової системи, зокрема відмивання коштів та фінансування тероризму", - додали в Мінфіні.
У міністерстві наголосили, що Росія порушує найважливіші рекомендації FATF, наражаючи на серйозний ризик глобальну фінансову безпеку.
"Росія створює перешкоди для міжнародного співробітництва у запобіганні відмиванню грошей та боротьбі з фінансовими злочинами. Вона співпрацює з Іраном та Північною Кореєю, які знаходяться під санкціями ООН та в чорному списку FATF.
Росія підтримує терористичні організації по всьому світу і вдається до ядерного тероризму, а також не здатна протидіяти відмиванню грошей, організованій злочинності та корупції", - підкреслює Мінфін.
Міністерство також заявило, що після рішення FATF призупинити членство Росії в лютому, ризики, які вона створює для глобальної фінансової безпеки, тільки зросли, включаючи посилення злочинної кібер-діяльності, військової та фінансової співпраці з державами, що перебувають під санкціями ООН, розгортання терористичних організацій в Україні та Африці, активізацію зусиль з обходу санкцій та дії, що загрожують світові ядерною катастрофою.
"Ми віримо в єдність міжнародного співтовариства і переконані, що країни-члени FATF зроблять все можливе, щоб захистити себе і світову фінансову систему від зловмисного впливу росії та ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, незалежно від того, які брудні тактики росія намагається використовувати", - резюмував Марченко.
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