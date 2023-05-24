Газові сховища в Європі заповнені приблизно на 66%, що значно перевищує історичний середній рівень

При цьому виробнича діяльність скоротилася найшвидшими темпами з часів пандемії. Про це пише Bloomberg.

Європейські ціни на природний газ ще більше впали до найнижчого рівня за майже два роки, оскільки перспективи попиту в регіоні залишаються похмурими, повідомляє агентство.

Еталонні ф'ючерси впали на 2,1% після попереднього зростання в середу. Слабкий промисловий попит і більш заповнені, ніж зазвичай, газові сховища тиснули на ціни протягом кількох тижнів поспіль, викликаючи питання про те, наскільки вони можуть знизитися до того, як виробники переоцінять потреби в постачанні.

Європа прямує до найтепліших місяців року із запасами, заповненими приблизно на 66% - значно вище середнього історичного показника, - що свідчить про те, що вона перегорнула сторінку найгіршої енергетичної кризи. Але оскільки економічна активність ще не відновилася, незважаючи на зниження цін на газ, є певні побоювання, що пропозиція на ринку може перевищити попит наступного місяця - особливо після того, як спроби заправки сховищ почнуть сповільнюватися, що потенційно призведе до обмеження виробництва.

Індекс, що відстежує виробничу активність у єврозоні, цього місяця скоротився найшвидшими темпамивідтоді, як пандемія закрила заводи три роки тому, загрожуючи підірвати імпульс економіки загалом. Водночас індекс відносної сили - технічний індикатор того, як швидко ціни ростуть або падають, - показує, що ф'ючерси на газ були перепродані останніми днями.

Трейдери все ще розглядають можливість збільшення споживання газу в найближчі тижні, якщо погода стане спекотнішою. Це може означати більшу витрату палива для живлення кондиціонера. Також у центрі уваги ризики майбутньої зими.

«Рухаючись уперед, те, що станеться з цінами в зимові місяці, буде ключовим», - сказав Оле Слот Хансен, керівник товарної стратегії Saxo Bank A/S.

О 10:22 ранку в Амстердамі нідерландський газ за перший місяць, еталонний показник Європи, знизився на 1,3% до 28,78 євро за мегават-годину. Еквівалентний британський контракт також відхилився.

