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АНАЛІТИКА

Швейцарія схвалила виведення з експлуатації 25 танків Leopard 2 для перепродажу

 

Федеральна рада Швейцарії підтримала виведення з експлуатації 25 основних бойових танків Leopard 2 для подальшого перепродажу Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Компетентна комісія Національної ради пропонує вивести з експлуатації списані танки і таким чином дати можливість продати їх назад німецькому виробнику Rheinmetall.

Скільки танків Leopard 2 є у Швейцарії

У країні зберігається 96 списаних основних бойових танків Leopard 2. Комісія з політики безпеки Національної ради просить вивести з експлуатації 25 таких танків. Незначна більшість членів Комісії хоче цього лише в тому випадку, якщо танки німецького виробника будуть продані назад.

Федеральна рада повідомляє, що армія сама потребує 71 з цих 96 танків. Решту 25 можна було б продати, не перешкоджаючи самоокупності.

Перепродаж танків

Німеччина звернулася до Швейцарії із проханням продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2. Це може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

При чому Чехія також подала заявку Швейцарії про закупівлю танків Leopard 2.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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