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АНАЛІТИКА

Японія не планує вступати в НАТО, але обговорює відкриття офісу Альянсу - прем'єр

 

Японія не має планів щодо вступу до НАТО, однак обговорює відкриття офісу зв'язку Альянсу в Токіо.

Про це заявив японський прем'єр-міністр Фуміо Кішіда, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я не знаю про жодні рішення, ухвалені в НАТО щодо створення цього офісу", - сказав Кішіда, коментуючи заяву міністра закордонних справ Японії Йошімаси Хаяші про відкриття офісу зв'язку НАТО.

Японський прем'єр додав, що його країна не планує набувати членства в НАТО у жодному з варіантів.

Нагадаємо, 10 травня міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші заявив, що країна веде переговори про відкриття офісу зв'язку НАТО, першого у своєму роді в Азії.

Вперше про плани відкриття офісу в Японії повідомила газета Nikkei Asia, посилаючись на неназваних японських і натівських чиновників.

НАТО має подібні офіси зв'язку в інших місцях, в тому числі в Україні і Відні. Офіс зв'язку в Японії дасть змогу обговорювати з партнерами НАТО, такими як Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія, геополітичні виклики, нові і проривні технології і кіберзагрози.
Ключові теги: Японія
 

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