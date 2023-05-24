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У Росії в призовників вилучатимуть закордонні паспорти
09:27 24.05.2023 |
Державна дума РФ схвалила 23 травня в третьому, остаточному читанні поправки до закону "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію", які зобов'язують призваних на військову або альтернативну цивільну службу здавати закордонні паспорти на зберігання до органу, який видав цей документ.
Призовник буде зобов'язаний здати паспорт на зберігання протягом п'яти днів після оголошення призову. Забрати документ він зможе після закінчення терміну тимчасового обмеження на виїзд з країни, пов'язаного з призовом, або після закінчення строку дії паспорта.
Якщо закордонний паспорт не віддадуть на зберігання до уповноваженого органу без поважної причини, його визнають недійсним. Також паспорт визнаватиметься недійсним у разі зміни його власником імені, даних про дату і місце народження, зміни статі чи припинення російського громадянства.
Поправки ще мають бути схвалені Радою Федерації та підписані президентом РФ. Вони набудуть чинності через 180 днів після офіційного опублікування.
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