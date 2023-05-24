Штати ввели санкції проти Північної Кореї через незаконну кібердіяльність

Американський Мінфін оголосив про запровадження нових санкцій проти півдесятка юридичних та фізичних осіб КНДР, пов'язаних із незаконними діями в кіберсфері, які дозволяють режиму в Пхеньяні отримувати прибутки з-ка кордону.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи, причетних до прихованого отримання доходів і зловмисної кібердіяльності задля підтримки уряду КНДР»,- зазначається у заяві.

При цьому підкреслюється, що Північна Корея використовує ІТ-працівників, які шахрайським шляхом влаштовуються на роботу в зарубіжні компанії для отримання прибутків, які потім йдуть на підтримку режиму Кіма та його пріоритетів. Ці кошти спрямовуються, в тому числі, на програми з розробки та виробництва зброї масового знищення та балістичних ракет.

Щоби припинити це Сполучені Штати ввели санкції проти Пхеньянського університету автоматизації, Бюро технічної розвідки та 110-го Дослідницького центру. Діяльність цих структур контролюється Головним розвідувальним управлінням КНДР. Крім того, санкції запроваджені проти північнокорейської компанії Chinyong та її офіційного представника в Росії Кім Сан Мана. Ця структура підконтрольна міністерству народних збройних сил Північної Кореї та займається влаштуванням ІТ-фахівців з КНДР в Росії та Лаосі.

«Сполучені Штати й наші партнери залишаються відданими боротьбі з незаконною діяльністю КНДР щодо отримання доходів та продовженням зусиль з крадіжки грошей у фінансових установах, біржах віртуальних валют, компаніях і приватних осіб по всьому світу», - заявив у цьому зв'язку заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Як повідомляв Укрінформ, КНДР надалі порушує Резолюції Ради Безпеки ООН, які забороняють розробки зброї масового знищення та балістичні ракети. Минулого тижня лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив готовність запуску першого північнокорейського військового розвідувального супутника на навколоземну орбіту.