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АНАЛІТИКА

Парламент Угорщини схвалив закон про викривачів без скандальної поправки про ЛГБТ

 

Угорський парламент у вівторок схвалив закон про викривачів, який є частиною вимог Європейської комісії для розмороження коштів, без заветованої поправки, яка фактично узаконювала доноси на представників ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Закон "Про скарги та повідомлення про шкоду або загрозу суспільним інтересам та запобігання зловживанням" вже був схвалений парламентом Угорщини 11 квітня. Він визначає, серед іншого, як анонімно повідомляти про випадки корупції.

Та перша редакція документа містила положення про скарги на тих, хто "ставить під сумнів конституційно визнану роль шлюбу та сім'ї" або "захист і піклування, необхідні для належного фізичного, розумового і морального розвитку дітей та їхнього права на самоідентифікацію відповідно до їхньої статі при народженні".

Фактично йшлось про те, що будь-хто, хто не погоджується із визначенням сім'ї як союзу чоловіка й жінки, або підтримує всиновлення дітей негетеросексуальними парами, може бути притягнений до відповідальності.

Саме через цю частину законопроєкт заветувала президентка Угорщини Каталіна Новак. На її думку, положення про доноси на ЛГБТ "не посилює, а скоріше послаблює захист фундаментальних цінностей".

Хоча формально парламент Угорщини мав можливість подолати вето президентки, законодавчий комітет парламенту вирішив його прийняти й рекомендував парламенту вилучити суперечливу частину законопроєкту. У цій редакції він і був схвалений у вівторок уранці.

Незважаючи на це, закон розкритикували антикорупційні організації - K-Monitor, TASZ та Transparency International, які заявили, що навіть після ухвалення викривачі все одно не отримають належного захисту, на який заслуговують, тоді як вони можуть ризикувати своїм життям заради суспільного блага.
Ключові теги: Угорщина
 

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