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Швейцарія збільшила кількість людей, які стежать за виконанням санкцій проти РФ
22:54 23.05.2023 |
Уряд Швейцарії збільшив кількість людей, які стежать за виконанням санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку парламенту Швейцарії.
"Федеральна рада (уряд - ред.) нещодавно заснувала 10 додаткових ставок співробітників у Державному секретаріаті економіки, який має стежити за санкційним режимом", - йдеться у повідомленні.
Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін розповів, що Швейцарія вже робить низку дій щодо реалізації санкцій проти РФ.
Було встановлено, що як міжвідомче співробітництво у межах федеральної адміністрації, і співробітництво з іноземними службами у сфері санкцій працюють добре.
Поки що в парламенті Швейцарії не бачать підстав для того, щоб просити уряд вжити будь-яких додаткових організаційних заходів.
Санкції Швейцарії проти Росії
Швейцарія після вторгнення РФ в Україну вирішила запровадити санкції проти Росії попри свій нейтралітет. Однак, низка країн Заходу критикують Швейцарію за низьку ефективність введених санкцій і заявляють, що Росія обходить їх саме через Швейцарію.
Нещодавно Швейцарія відмовилася брати участь разом із країнами G7 у міжнародній цільовій групі з відстеження активів російських олігархів.
Пізніше повідомлялось, що у Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти Росії. З них відкрили кримінальну справу у 29 випадках.
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