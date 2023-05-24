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АНАЛІТИКА

Швейцарія збільшила кількість людей, які стежать за виконанням санкцій проти РФ

 

Уряд Швейцарії збільшив кількість людей, які стежать за виконанням санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку парламенту Швейцарії.

"Федеральна рада (уряд - ред.) нещодавно заснувала 10 додаткових ставок співробітників у Державному секретаріаті економіки, який має стежити за санкційним режимом", - йдеться у повідомленні.

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін розповів, що Швейцарія вже робить низку дій щодо реалізації санкцій проти РФ.

Було встановлено, що як міжвідомче співробітництво у межах федеральної адміністрації, і співробітництво з іноземними службами у сфері санкцій працюють добре.

Поки що в парламенті Швейцарії не бачать підстав для того, щоб просити уряд вжити будь-яких додаткових організаційних заходів.

Санкції Швейцарії проти Росії

Швейцарія після вторгнення РФ в Україну вирішила запровадити санкції проти Росії попри свій нейтралітет. Однак, низка країн Заходу критикують Швейцарію за низьку ефективність введених санкцій і заявляють, що Росія обходить їх саме через Швейцарію.

Нещодавно Швейцарія відмовилася брати участь разом із країнами G7 у міжнародній цільовій групі з відстеження активів російських олігархів.

Пізніше повідомлялось, що у Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти Росії. З них відкрили кримінальну справу у 29 випадках.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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