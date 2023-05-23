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Заяви Орбана проти України та ЄС обвалили курс угорського форинта
17:17 23.05.2023 |
Угорський форинт втратив у вартості найбільше у світі у вівторок після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна не поділяє позицію Європейського Союзу щодо України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.
У вівторок форинт впав на 0,9% до 377,28 по відношенню до євро, що є найгіршим денним показником серед валют ринків, що розвиваються.
Пізніше у вівторок центральний банк Угорщини, як очікується, ухвалить рішення про перше в цьому році зниження процентної ставки.
Центральний банк має намір знизити ключову процентну ставку "овернайт" на один процентний пункт до 17%, згідно з оцінками аналітиків та очікуваннями ринку. Центральний банк заявив, що розглядає цей крок як початок серії знижень вартості офіційних запозичень.
Протягом більшої частини 2023 року ключова ставка в Угорщині на рівні 18% приваблювала інвесторів, завдяки чому форинт з початку року зріс на 6% по відношенню до євро, поступаючись лише мексиканському, колумбійському та чилійському песо серед країн, що розвиваються.
"Зниження ставки овернайт зробить форинт більш чутливим до негативних новин, пов'язаних як з внутрішніми, так і з зовнішніми факторами", - сказав Пьотр Матис, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.
"Угорщині, можливо, доведеться довше чекати, поки Європейська комісія розблокує кошти ЄС після того, як країна оголосила, що заблокує черговий транш фінансової підтримки для України", - додав він.
Раніше в інтерв'ю Bloomberg Орбан також заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія. В МЗС України заяви угорського прем'єра різко розкритикували.
Як відомо, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. Причина - оголошення Україною OTP Bank "спонсором війни".
Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль цього банку в російській війні.
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