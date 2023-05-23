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У Росії почали готуватися до дефіциту бензину всередині країни
17:11 23.05.2023 |
Російський уряд розглядає можливість заборони на експорт бензину, щоб запобігти потенційному дефіциту палива всередині країни та зростанню цін через скорочення субсидій для нафтопереробних заводів. Про це повідомило агентство Reuters у вівторок з посиланням на джерела в галузі та російському уряді.
Минулого тижня Reuters повідомив, що біржові ціни на бензин у Росії зараз є на історичних максимумах. Ціна на пальне збільшується через зменшення пропозиції з боку виробників.
Гуртові ціни на бензин у Росії збільшуються через плани російського Мінфіну знизити нафтовим компаніям виплати з бюджету, що компенсують різницю між вартістю пального на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Наприкінці квітня глава Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити цю компенсацію удвічі з липня 2023 року до липня 2024 року. За словами міністра, після втрати західних ринків компенсація йде безпосередньо в маржу нафтопереробників.
"Різницю за високих цін на Заході ми компенсували [з бюджету], за низьких цін на Заході нафтовики доплачували [до бюджету]. Зараз західних ринків немає. Тому в цей час демпфер, по суті, йде в маржу нафтопереробників", - пояснював російський міністр Антон Силуанов.
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