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АНАЛІТИКА

У Росії почали готуватися до дефіциту бензину всередині країни

 

Російський уряд розглядає можливість заборони на експорт бензину, щоб запобігти потенційному дефіциту палива всередині країни та зростанню цін через скорочення субсидій для нафтопереробних заводів. Про це повідомило агентство Reuters у вівторок з посиланням на джерела в галузі та російському уряді.

Минулого тижня Reuters повідомив, що біржові ціни на бензин у Росії зараз є на історичних максимумах. Ціна на пальне збільшується через зменшення пропозиції з боку виробників.

Гуртові ціни на бензин у Росії збільшуються через плани російського Мінфіну знизити нафтовим компаніям виплати з бюджету, що компенсують різницю між вартістю пального на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Наприкінці квітня глава Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити цю компенсацію удвічі з липня 2023 року до липня 2024 року. За словами міністра, після втрати західних ринків компенсація йде безпосередньо в маржу нафтопереробників.

"Різницю за високих цін на Заході ми компенсували [з бюджету], за низьких цін на Заході нафтовики доплачували [до бюджету]. Зараз західних ринків немає. Тому в цей час демпфер, по суті, йде в маржу нафтопереробників", - пояснював російський міністр Антон Силуанов.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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