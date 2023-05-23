Фінансові новини
- |
- 23.05.23
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайські виробники підвищили ціни на чіпи для банківських карток для Росії втричі
16:59 23.05.2023 |
Китайські виробники чіпів для банківських карток підвищили ціни на свою продукцію для російських банків утричі з початку 2023 року.
Зараз китайські компанії XH Smart Tech і Watchdata продають чіпи для Росії по $0,9 (приблизно 72 рубля) за штуку, пише "Коммерсант" з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, компанії з Китаю скористалися ситуацією, за якої російські виробники чіпів для смарт-карток (банківські картки та SIM-картки) не можуть задовольнити внутрішній попит.
При цьому російські чіпи обходяться банкам та мобільним операторам ще дорожче. Їхня вартість становить 156 рублів за штуку.
Водночас найбільший виробник російських чіпів - завод "Мікрон" - не може задовольнити весь попит і зриває терміни постачання.
У зв'язку з цим ТОВ "Аліот" (виготовляє банківські картки) 18 травня подало позов до "Мікрона" до Арбітражного суду Москви на суму 312 млн рублів.
Раніше ТОВ "Оренкарт" вже подавало позов до "Мікрона" на 268 млн руб. за непоставку 1,82 млн чіпів. Проте справу припинили, оскільки сторони домовились про відстрочку виконання угоди до 30 листопада 2023 року.
Причиною зриву термінів постачання продукції стали проблеми з імпортом матеріалів та висока завантаженість підприємства, пояснило джерело на російському ринку напівпровідників.
Як зазначає джерело на ринку, МінпромторгРФ намагається узгодити для "Мікрона" можливість відстрочити постачання чіпів для банківських карток таким чином, щоб не допустити нових позовів на адресу заводу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Надання Україні F-16 є пріоритетом для США – Держдеп
|У НАТО обговорюють «гарантії безпеки» для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ
|Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
|Борги українців за електроенергію будуть відображатись у кредитній історії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Франція готова стати одним з гарантів безпеки для України – МЗС
|Україна готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі
|Заяви Орбана проти України та ЄС обвалили курс угорського форинта
|У Росії почали готуватися до дефіциту бензину всередині країни
|Китайські виробники підвищили ціни на чіпи для банківських карток для Росії втричі
|Єврокомісія схвалила програму держдопомоги сільгоспвиробникам Польщі на мільярд євро
Бізнес
|G7 підтвердила намір перейти до беземісійних нових авто
|Управління ШІ: лідери G7 уклали угоду про створення «Хіросімського процесу»
|Apple обмежила використання співробітниками ChatGPT - WSJ
|Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. Випередив Японію
|YouTube додасть у телевізори 30-секундну рекламу, яку не можна пропустити, та банери під час паузи
|Експерти назвали найнадійніші та найекономніші кросовери 2023 року
|Ford представив абсолютно новий E-Tourneo Courier