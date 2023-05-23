Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російські компанії відмовляються страхувати бізнес у прикордонних з Україною регіонах

 

Російські підприємства у прикордонних з Україною Білгородській та Курській областях стикаються з проблемами при спробі застрахувати нерухомість і співробітників, оскільки російські страховики побоюються обстрілів з території України.

На це представники місцевого бізнесу поскаржилися під час зустрічі у Центробанку Росії, пише РБК.

За словами голови білгородського відділення організації "Ділова Росія" Сергія Лєсова, з такою ситуацією стикаються всі місцеві підприємства, які працюють у "50-кілометровій зоні досяжності української артилерії".

"Банки перестали розглядати застави, що перебувають у цій прикордонній зоні, або стали оцінювати їх у розмірі нуля рублів. Страхові компанії перестали страхувати об'єкти і відмовляли у виплатах у зв'язку з невідповідністю прописаної в полісі статті", - сказав Лєсов.

За його словами, місцевий бізнес також зіткнувся з дефіцитом робочої сили і навіть зарплата у подвійному розмірі не вирішує цієї проблеми.

"Це викликано мобілізацією, а також небажанням працювати в небезпечному для життя регіоні", - пояснив Лєсов.

Про проблему зі страхуванням життя співробітників у прикордонних районах Курської області заявив гендиректор групи компаній "Агропромисловий альянс "Юг" Андрій Семиноженко.

"Проблеми зі страхуванням майна ми не мали. Але коли я хотів у рамках соціальної відповідальності застрахувати працівника, який перебуває безпосередньо у прикордонній зоні, мене не вдалося це зробити", - сказав він.

Семиноженко також звернув увагу на відтік кадрів на своєму підприємстві у прикордонному районі. Частину персоналу він втратив через мобілізацію, інші звільнилися, "бо боялися" бойових дій.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3972
  0,1719
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0589  0,02 0,05 37,5770  0,03 0,08
EUR 40,1233  0,02 0,06 40,9256  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес