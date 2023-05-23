Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден виступив проти захисту криптотрейдерів в угоді щодо боргу на тлі загрози дефолту США

 

Президент США Джо Байден заявив про прагнення укласти угоду з республіканцями, яка дозволить уникнути дефолту за борговими зобов'язаннями, але це не означає, що він готовий підписати угоду, яка «захищає криптотрейдерів».

«Я не збираюся погоджуватися на угоду, яка захищає багатих ухильників від сплати податків і криптотрейдерів, водночас ставлячи під загрозу продовольчу допомогу для [...] американців».

До цього Байден казав, що республіканці Палати представників, які підтримують Дональда Трампа, не хочуть прибирати «податкові лазівки для допомоги криптоінвесторам-багатіям».

Байден виступив проти захисту криптотрейдерів в угоді щодо боргу на тлі загрози дефолту США

 

Якщо Конгрес не домовиться щодо бюджету, США можуть оголосити дефолт уже 1 червня.

Нагадаємо, представники адміністрації Байдена наполягають на необхідності впровадження податку на 30% для майнінгових компаній.


Байден виступив проти захисту криптотрейдерів в угоді щодо боргу на тлі загрози дефолту США
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0589  0,02 0,05 37,5770  0,03 0,08
EUR 40,1233  0,02 0,06 40,9256  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес