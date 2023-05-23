Байден виступив проти захисту криптотрейдерів в угоді щодо боргу на тлі загрози дефолту США

Президент США Джо Байден заявив про прагнення укласти угоду з республіканцями, яка дозволить уникнути дефолту за борговими зобов'язаннями, але це не означає, що він готовий підписати угоду, яка «захищає криптотрейдерів».

«Я не збираюся погоджуватися на угоду, яка захищає багатих ухильників від сплати податків і криптотрейдерів, водночас ставлячи під загрозу продовольчу допомогу для [...] американців».

До цього Байден казав, що республіканці Палати представників, які підтримують Дональда Трампа, не хочуть прибирати «податкові лазівки для допомоги криптоінвесторам-багатіям».

Якщо Конгрес не домовиться щодо бюджету, США можуть оголосити дефолт уже 1 червня.

Нагадаємо, представники адміністрації Байдена наполягають на необхідності впровадження податку на 30% для майнінгових компаній.







