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АНАЛІТИКА

ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом

ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом

 

Багато країн шукають способи захисту від безпілотних літальних апаратів. США входять до їх числа. Дослідницька лабораторія ВПС США (Air Force Research Laboratory) провела перше випробування експериментальної зброї.


Гармата отримала назву Tactical High-power Operational Responder, (THOR). Вона здатна протидіяти безпілотникам, які можуть працювати поодинці, у невеликих групах або об'єднуватися у величезні рої.

ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом

 

Контейнерний комплекс THOR позиціонується як точковий засіб протиповітряної оборони. Система включає потужну мікрохвильову гармату, яка може збивати безпілотні літальні апарати на коротких дистанціях.

У пресрелізі Дослідницької лабораторії ВПС США йдеться, що випробування відбулося 5 квітня 2023 року. Американські фахівці протестували засіб протиповітряної оборони на базі "Кіртланд" (Kirtland) у штаті Нью-Мексико.

ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом

 

Мета квітневих випробувань полягала у перевірці відповідності реальних показників комп'ютерним моделям. Представники Дослідницької лабораторії ВПС США не стали уточнювати, скільки дронів використовували та скільки з них система змогла вразити. У прес-релізі йдеться лише про те, що THOR успішно виводить з ладу одночасного кілька безпілотників, перегріваючи їхню електроніку.

Попри те, що квітневий тест став першим масштабним випробуванням мікрохвильової гармати, Дослідницька лабораторія ВПС США раніше провела дві демонстрації. У 2019 році THOR успішно вразив один дрон. Рік потому роботу гармати продемонстрували за кордоном, але подробиці відсутні.
За матеріалами: gagadget.com
 

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