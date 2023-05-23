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Болгарія не відкладає планів будівництва АЕС з російськими ядерними реакторами
09:20 23.05.2023 |
Болгарія не відкладає планів будівництва другої атомної електростанції на березі Дунаю з російськими ядерними реакторами, які вона придбала у країни-агресора шість років тому.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.
Уряд Болгарії має намір доручити французькій компанії «EDF» проаналізувати доцільність завершення проєкту будівництва АЕС у місті Белене, який стартував 40 років тому і вже кілька разів заморожувався різними урядами.
Болгарія замовила два російські ядерні реактори для проєкту в Белене шість років тому, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну участь російських компаній у завершенні проєкту стала неможливою.
Альтернативою є побудова двох нових американських атомних реакторів на місці нині діючої АЕС у місті Козлодуй.
Тимчасовий уряд, призначений президентом Болгарії Руменом Радевим, хоче, щоб парламент вирішив, чи продовжувати ядерний проєкт у Белене, чи шукати покупців на російське обладнання.
Водночас Міністерство енергетики Болгарії очікує пропозицій від компанії «EDF» щодо умов і ціни добудови проєкту з російськими реакторами без участі Росії.
Країна також очікує пропозиції від американської компанії «Westinghouse» щодо зведення нових реакторів на АЕС у Козлодуї.
Міністр енергетики Росен Христов 19 травня повідомив, що державні інвестиції Болгарії в проєкт АЕС становили 1,25 мільярда євро.
«Ми маємо активи на 1,25 мільярда євро, за обслуговування яких ми платимо кілька мільйонів на рік, і Болгарії давно пора ухвалити рішення щодо важливого стратегічного активу», - сказав Христов.
Як повідомляв Укрінформ, Франція планує модернізувати та розвивати власну атомну енергетику.
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