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Лідер турецьких ультранаціоналістів підтримав Ердогана
22:28 22.05.2023 |
Турецький політик-ультранаціоналіст Сінан Оган пообіцяв підтримати нинішнього главу держави Реджепа Таїпа Ердогана у другому турі виборів президента Туреччини. Про це Оган заявив у телевізійному зверненні в понеділок, 22 травня.
"Я закликаю виборців, які проголосували за нас у першому турі, проголосувати за Ердогана у другому турі", - сказав ультранаціоналістичний турецький політик. Він також висловив переконання, що його рішення буде "правильним рішенням для нашої країни та народу".
Крім того, Оган запевнив, що не проводив жодних політичних торгів з Ердоганом в обмін на свою підтримку нинішнього лідера.
За результатами голосування в першому турі, що відбувся 14 травня, Оган отримав 5,2 відсотка голосів виборців. Ердоган отримав 49,5 відсотка голосів, а опозиційний кандидат Кілічароглу набрав 44,9 відсотка голосів. Нинішнє рішення Огана істотно збільшить шанси Ердогана керувати країною ще п'ять років, зазначає інформагенція AFP.
Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган перебуває при владі вже понад 20 років і фактично одноосібно керує країною. Попри різку критику дій його уряду, він отримав значно більше голосів у першому турі, ніж очікували аналітики. Другий тур виборів відбудеться 28 травня.
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