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АНАЛІТИКА

Фінська компанія Gasum розірвала контракт із «Газпромом»

 

Фінська державна компанія Gasum заявила в понеділок, що розірвала контракт на закупівлю природного газу в російського «Газпром експорт» через газопроводи Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Газпром» припинив постачання природного газу газопроводом до Gasum у травні 2022 року через суперечку щодо платежів, і обидві сторони вели переговори, щоб розв'язати це питання.

«Газпром» вимагав від європейських країн оплачувати поставки російського газу в рублях через санкції, запроваджені через вторгнення Росії в Україну. Фінляндія від цього відмовилася.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що країна більше не використовує російський природний газ або електроенергію після того, як припинила свою залежність після початку повномасштабної війни в Україні.
 

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