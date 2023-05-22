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У Болгарії несподівано домовилися про формування уряду після чотирьох дострокових виборів
19:10 22.05.2023 |
Два найбільші парламентські блоки Болгарії - ГЕРБ-СДС і група "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" - домовилися про формування уряду на ротаційній основі після затяжної політичної кризи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарське видання БНР.
Кандидатка в прем'єр-міністри від ГЕРБ-СДС, колишня єврокомісарка Марія Габріель у понеділок оголосила про повернення мандата на формування уряду, який отримала як представниця найбільшого парламентського блоку.
Вона, однак, зазначила, що протягом останніх 48 годин провела переговори з іншими політичними силами. За їхнім підсумком сторони домовилися про формування уряду двох найбільших блоків - ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" - за ротаційним принципом.
Відповідно до домовленості, ротаційний уряд працюватиме щонайменше 18 місяців, причому перші дев'ять місяців його очолить кандидат у прем'єри від блоку "ПЗ-ДБ" академік Ніколай Денков, а наступні - висунута ГЕРБ-СДС Габріель.
В уряді Денкова Габріель обійматиме посаду віцепрем'єрки - міністерки закордонних справ, а в уряді Габріель, навпаки, Денков стане віцепрем'єром і головою МЗС Болгарії.
Оскільки першим очолити уряд має представник блоку "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія", Габріель повернула мандат на формування уряду президенту Румену Радеву, після чого той вручить його "ПЗ-ДБ".
Це, як очікується, покладе край політичній кризі, яка охопила Болгарію в останні майже три роки й призвела вже до чотирьох дострокових парламентських виборів.
Варто зазначити, що формування уряду на ротаційній основі не є чимось унікальним - за результатами виборів 2020 року традиційні суперники, партії Fine Gael і Fianna Fáil, домовилися про ротацію на посаді глави уряду Ірландії.
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