У Болгарії несподівано домовилися про формування уряду після чотирьох дострокових виборів

Два найбільші парламентські блоки Болгарії - ГЕРБ-СДС і група "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" - домовилися про формування уряду на ротаційній основі після затяжної політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарське видання БНР.

Кандидатка в прем'єр-міністри від ГЕРБ-СДС, колишня єврокомісарка Марія Габріель у понеділок оголосила про повернення мандата на формування уряду, який отримала як представниця найбільшого парламентського блоку.

Вона, однак, зазначила, що протягом останніх 48 годин провела переговори з іншими політичними силами. За їхнім підсумком сторони домовилися про формування уряду двох найбільших блоків - ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" - за ротаційним принципом.

Відповідно до домовленості, ротаційний уряд працюватиме щонайменше 18 місяців, причому перші дев'ять місяців його очолить кандидат у прем'єри від блоку "ПЗ-ДБ" академік Ніколай Денков, а наступні - висунута ГЕРБ-СДС Габріель.

В уряді Денкова Габріель обійматиме посаду віцепрем'єрки - міністерки закордонних справ, а в уряді Габріель, навпаки, Денков стане віцепрем'єром і головою МЗС Болгарії.

Оскільки першим очолити уряд має представник блоку "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія", Габріель повернула мандат на формування уряду президенту Румену Радеву, після чого той вручить його "ПЗ-ДБ".

Це, як очікується, покладе край політичній кризі, яка охопила Болгарію в останні майже три роки й призвела вже до чотирьох дострокових парламентських виборів.

Варто зазначити, що формування уряду на ротаційній основі не є чимось унікальним - за результатами виборів 2020 року традиційні суперники, партії Fine Gael і Fianna Fáil, домовилися про ротацію на посаді глави уряду Ірландії.