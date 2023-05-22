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АНАЛІТИКА

ЄС офіційно запустив місію для зміцнення сектора безпеки Молдови

 

Євросоюз у понеділок 22 травня офіційно запустив цивільну місію для Молдови, метою якої буде підвищення стійкості країни перед гібридними загрозами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

"Сьогодні Рада запускає Місію партнерства ЄС в Республіці Молдова (EUPM Moldova) в рамках Спільної політики безпеки і оборони з метою посилення стійкості сектору безпеки в країні", - повідомила пресслужба Ради.

Метою місії, яку офіційно створили 24 квітня 2023 року на прохання влади Молдови, є сприяння зміцненню структур кризового управління Молдови та підвищення її стійкості до гібридних загроз, включаючи кібербезпеку та протидію іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанням.

З цією метою місія надаватиме консультації на стратегічному рівні та визначатиме потреби у розбудові потенціалу.

Головою місії буде румунський дипломат Космін Дінеску. Командувачем цивільних операцій стане Стефано Томат, керуючий директор з питань цивільного планування та проведення операцій зовнішньополітичної служби ЄС.

Як пояснили в Брюсселі, місія необхідна у зв'язку з тим, що з початком повномасштабного вторгнення Росії помітно зросли зусилля з дестабілізації ситуації в Молдові. Ці зусилля становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Влада Молдови попросила ЄС розгорнути цивільну місію у листі до глдави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля від 28 січня 2023 року.

Як відомо, 1 червня у Молдові відбудеться другий саміт Європейської політичної спільноти.
Ключові теги: ЄС, Молдова
 

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