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АНАЛІТИКА

Німецький виробник шин Continental продав свій завод у Росії

 

Корпорація Continental завершила продаж свого бізнесу в Росії місцевій компанії S8 Capital.

До угоди увійшли завод з виробництва шин у Калузі та компанія-дистриб'ютор (ТОВ "Континентал Тайрс Рус" та ТОВ "Континентал Калуга"), пише російський "Коммерсант" із посиланням на повідомлення російської компанії-покупця.

Там уточнили, що найближчим часом усі активи змінять назву.

Вартість угоди не розголошується. За даними російських ЗМІ, вона могла скласти 7-10 млрд рублів. Це співставна сума з підрахунками самої Continental, яка оцінювала свій російський бізнес у 87 млн євро.

Заводі Continental у Калузькій області може виробляти 4 млн шин на рік, на ньому працюють близько 1100 співробітників. Він простоював з березня по серпень 2022 року через рішення компанії призупинити виробництво у відповідь на воєнне вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, у березні 2023 року голова Continental Нікола Сетцер заявив, що компанія планує остаточно піти з Росії, продавши свій завод у Калузі.

Continental має два підприємства в Калузі: завод з виробництва шин і завод автомобільних комплектуючих ContiTech. Також Continental керує заводом з виробництва автомобільних технологій (Automotive Technologies sector) у Чистополі (Татарстан).

Завод "Континентал Калуга" було введено в експлуатацію у 2013 році у технопарку "Росва" під Калугою. Обсяг інвестицій у проект становив 240 млн євро. Завод виробляє шини брендів Continental, Gislaved та Matador розміром від 13 до 21 дюйма. Завод співпрацював з Renault, Ford, "АвтоВАЗ", Nissan та Volkswagen.

Завод ContiTech був відкритий у Калузькій області у 2014 році. Обсяг інвестицій у підприємство становив 17 млн ​​євро. Підприємство випускає шлангопроводи для систем кондиціювання та гідропідсилення керма.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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