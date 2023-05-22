Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро

Американський технологічний гігант Meta отримав рекордний штраф у 1,2 млрд євро за недотримання правил ЄС щодо захисту персональних даних.

Ірландська комісія із захисту даних оголосила, що компанія Meta порушила Загальний регламент захисту даних (GDPR), коли відправляла в Сполучені Штати безліч особистих даних європейських користувачів Facebook, не забезпечивши достатнього захисту від методів спостереження за даними, які застосовує Вашингтон, передає Politico.

Це найбільший штраф, накладений відповідно до головного закону ЄС про захист персональних даних (GDPR). Його призначили напередодні п'ятої річниці введення закону в дію 25 травня.

Ірландський наглядовий орган із захисту конфіденційності заявив, що використання Meta правового інструменту, відомого як стандартні договірні умови (SCC), для переміщення даних до США "не усунуло ризики для основних прав і свобод" європейських користувачів Facebook.

У 2020 році Суд ЄС скасував угоду між ЄС та США про обмін даними, відому як "Щит конфіденційності", через побоювання щодо практики стеження американських спецслужб. У цьому ж рішенні суд також посилив вимоги до використання SCC - ще одного юридичного інструменту, який широко використовується компаніями для передачі персональних даних до США.

Meta, як і інші міжнародні компанії, продовжувала покладатися на цей правовий інструмент, оскільки європейські та американські чиновники намагалися укласти нову угоду про потоки даних, а американський технологічний гігант не мав інших правових механізмів для передачі своїх персональних даних.

ЄС і США завершують роботу над новою угодою про передачу даних, яка може бути укладена як у липні, так і в жовтні. Meta має час до 12 жовтня, щоб припинити покладатися на SCC для передачі даних.

Американський технологічний гігант раніше попереджав, що якщо він буде змушений припинити використання SCC без належної альтернативної угоди про передачу даних, він може закрити такі сервіси, як Facebook та Instagram в Європі.