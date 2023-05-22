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Нафтовий гігант Exxon Mobil готується зайнятися видобуванням літію – WSJ
16:42 22.05.2023 |
Американський нафтовий гігант Exxon Mobil придбав земельну ділянку в Арканзасі, на якій збирається видобувати літій. Про це повідомила газета Wall Street Journal.
Для такої компанії, як Exxon, угода є відносно невеликою - вона оцінюється у $100 млн, - і поки що не виглядає як стратегічний поворот. Але вона означає, що Exxon сподівається закріпитися в багатому на літій регіоні.
Літій - ключовий елемент для сучасних акумуляторів, які використовуються в електромобілях, смартфонах. У 1970-х роках Exxon зіграла важливу роль у створенні літієвої промисловості, хімік Стенлі Віттінгем отримав Нобелівську премію за розробку технології літій-іонних акумуляторів. Але врешті-решт ринок тоді виявився занадто малим, і за кілька років Exxon згорнула програму виробництва батарей.
За даними джерел газети, Exxon збирається почати роботи на ділянці протягом найближчих місяців. Якщо вони виявляться успішними, компанія може розширити свою присутність.
Компанія Galvanic, у якої Exxon купила ділянку, минулого року заявила, що запаси літію в цьому районі оцінюються у 4 млн тонн еквівалента карбонату літію - цього достатньо для виробництва акумуляторів для 50 млн електромобілів.
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