Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пашинян пригрозив виходом Вірменії з ОДКБ

 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у понеділок, 22 травня, про можливий вихід його країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої також входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Як повідомив Пашинян на пресконференції в Єревані, це питання "не зняте з порядку денного" та зараз обговорюється. "Я не можу виключати, що Вірменія де-юре може вийти з ОДКБ або ж заморозити своє членство", - сказав він.

За його словами, це станеться "тільки тоді, коли ми зафіксуємо, що ОДКБ виходить з Вірменії". "Чому було порушене це питання? Тому що наше сприйняття таке, що ОДКБ пішла або йде з Вірменії" - цитує Пашиняна Armenpres.

Прем'єр пояснив: "Говорячи про вихід з ОДКБ, я маю на увазі насамперед зобов'язання організації". Зокрема, він зазначив, що моніторингова місія ОДКБ не приїжджає до Вірменії.

За його словами, в такому разі "статус члена ОДКБ де-юре нічого не даючи, тільки заважає обговорювати питання безпеки з іншими країнами". Зокрема, Пашинян зазначив, що Вірменія могла би закуповувати військову техніку в інших країн, але членство в ОДКБ закриває ці можливості.

Вірменія та ОДКБ

У вересні 2022 року влада Вірменії звернулася до ОДКБ по допомогу щодо конфлікту навколо Нагірного Карабаху з Азербайджаном. Рада колективної безпеки організації вирішила скерувати до Вірменії місію для "оцінки ситуації". Після цього в Єревані відбувся мітинг проти ОДКБ і за початок переговорів з іншими союзниками.

У листопаді 2022 року Пашинян відмовився підписувати декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ і проєкт про спільні заходи надання допомоги Вірменії. Це рішення він пояснив відсутністю "політичної оцінки агресії Азербайджану проти територіальної цілісності Вірменії" з боку організації.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Вірменія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0787  0,03 0,07 37,6080  0,02 0,05
EUR 40,0993  0,04 0,11 40,9487  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес