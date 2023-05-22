Пашинян пригрозив виходом Вірменії з ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у понеділок, 22 травня, про можливий вихід його країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої також входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Як повідомив Пашинян на пресконференції в Єревані, це питання "не зняте з порядку денного" та зараз обговорюється. "Я не можу виключати, що Вірменія де-юре може вийти з ОДКБ або ж заморозити своє членство", - сказав він.

За його словами, це станеться "тільки тоді, коли ми зафіксуємо, що ОДКБ виходить з Вірменії". "Чому було порушене це питання? Тому що наше сприйняття таке, що ОДКБ пішла або йде з Вірменії" - цитує Пашиняна Armenpres.

Прем'єр пояснив: "Говорячи про вихід з ОДКБ, я маю на увазі насамперед зобов'язання організації". Зокрема, він зазначив, що моніторингова місія ОДКБ не приїжджає до Вірменії.

За його словами, в такому разі "статус члена ОДКБ де-юре нічого не даючи, тільки заважає обговорювати питання безпеки з іншими країнами". Зокрема, Пашинян зазначив, що Вірменія могла би закуповувати військову техніку в інших країн, але членство в ОДКБ закриває ці можливості.

Вірменія та ОДКБ

У вересні 2022 року влада Вірменії звернулася до ОДКБ по допомогу щодо конфлікту навколо Нагірного Карабаху з Азербайджаном. Рада колективної безпеки організації вирішила скерувати до Вірменії місію для "оцінки ситуації". Після цього в Єревані відбувся мітинг проти ОДКБ і за початок переговорів з іншими союзниками.

У листопаді 2022 року Пашинян відмовився підписувати декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ і проєкт про спільні заходи надання допомоги Вірменії. Це рішення він пояснив відсутністю "політичної оцінки агресії Азербайджану проти територіальної цілісності Вірменії" з боку організації.