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Китай посилює перевірки старих нафтових танкерів
15:52 22.05.2023 |
Великий порт Китаю посилює перевірки старих суден, викриваючи деякі вантажі й висвітлюючи занепокоєння постійним розширенням флоту старих суден, які перевозять російську нафту по всьому світу.
За даними Bloomberg, останніми тижнями принаймні два танкери, віком понад 20 років, провели майже місяць в очікуванні доставки сирої нафти до найбільшого світового імпортера, зокрема один з росії, оскільки суворіші перевірки в провінції Шаньдун перешкоджають доставці.
Згідно з базою даних перевірок в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, супертанкер Titan було затримано, коли він прибув до порту «Циндао», через кілька проблем з пожежною безпекою, включаючи накопичення нафти в машинному відділенні. Відповідно до даних відстеження судно було звільнено, й воно залишило «Циндао». Неясно, чи зміг Titan вивантажити свій вантаж у Китаї.
Ще один старий танкер, який перевозить російську нафту, Ocean Peri, майже місяць чекає біля того ж порту.
Обидва судна зіткнулися з труднощами при розвантаженні в «Циндао», оскільки місцева морська влада проводить посилену перевірку на безпеку іноземних суден, яким більше 15 років, зі слів джерел, обізнаних із цим питанням.
Обмеження на російську нафту спричинили сплеск купівлі старих танкерів невідомими покупцями, багато з них старі кораблі, які минулими роками були кандидатами на звалище. Порти часто фільтрують судна, які прибувають, за віком, вирішуючи, які з них перевіряти, потенційно потрапляючи в пастку для тих, хто прибуває з росії й інших регіонів, під які введено санкції, таких як Іран і Венесуела.
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