Фінансові новини
- |
- 22.05.23
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай відмовився купувати у Росії зерно, - Bloomberg
15:47 22.05.2023 |
Китай відмовився купувати російське зерно, попри те, що країна може стати найбільшим покупцем основних продуктів харчування цього сезону, а Росія - найбільшим експортером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, Китай закуповує багато пшениці, при цьому загальний обсяг імпорту зріс більш ніж на 60% порівняно з минулим роком і становив близько 6 млн тонн за перші чотири місяці року. З них на Росію довелося зовсім небагато - 30 тисяч тонн.
Хоча минулого року Пекін заявив, що дозволить імпорт зі всіх куточків Росії, торгівлі заважає безліч проблем, включаючи фітосанітарні правила та транспортні проблеми.
Пшениця є винятком із торгівлі між Китаєм та Росією. Закупівлі Пекіном електроенергії та алюмінію різко зросли, оскільки санкції скоротили поставки на Захід.
За словами міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, майбутнє постачання пшениці та м'яса, ймовірно, буде включено до порядку денного, коли російські урядовці та керівники візьмуть участь у бізнес-форумі в Китаї цього тижня.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін очолить урядову делегацію до Китаю для участі у бізнес-форумі разом із бізнесменами, які перебувають під санкціями.
Експорт Китаю до Росії у квітні досяг рекордного рівня, збільшившись на 153% порівняно з минулим роком, до 9,6 млрд. доларів, тоді як друга за величиною економіка світу імпортувала нафти, газу та інших товарів на 9,6 млрд. доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
|Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн
|Байден схвалив навчання українців на F-16 і подальше надання винищувачів
|Зеленський прибув до Саудівської Аравії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пашинян пригрозив виходом Вірменії з ОДКБ
|Китай посилює перевірки старих нафтових танкерів
|Китай відмовився купувати у Росії зерно, - Bloomberg
|Молдова не розглядає Росію як стратегічного партнера – Санду
|Прем'єр Вірменії заявив про готовність визнати Карабах частиною Азербайджану
|У Греції за місяць можуть відбутися нові вибори попри впевнену перемогу партії прем'єра
Бізнес
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
|Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів