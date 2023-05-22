Китай відмовився купувати у Росії зерно, - Bloomberg

Китай відмовився купувати російське зерно, попри те, що країна може стати найбільшим покупцем основних продуктів харчування цього сезону, а Росія - найбільшим експортером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, Китай закуповує багато пшениці, при цьому загальний обсяг імпорту зріс більш ніж на 60% порівняно з минулим роком і становив близько 6 млн тонн за перші чотири місяці року. З них на Росію довелося зовсім небагато - 30 тисяч тонн.

Хоча минулого року Пекін заявив, що дозволить імпорт зі всіх куточків Росії, торгівлі заважає безліч проблем, включаючи фітосанітарні правила та транспортні проблеми.

Пшениця є винятком із торгівлі між Китаєм та Росією. Закупівлі Пекіном електроенергії та алюмінію різко зросли, оскільки санкції скоротили поставки на Захід.

За словами міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, майбутнє постачання пшениці та м'яса, ймовірно, буде включено до порядку денного, коли російські урядовці та керівники візьмуть участь у бізнес-форумі в Китаї цього тижня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін очолить урядову делегацію до Китаю для участі у бізнес-форумі разом із бізнесменами, які перебувають під санкціями.

Експорт Китаю до Росії у квітні досяг рекордного рівня, збільшившись на 153% порівняно з минулим роком, до 9,6 млрд. доларів, тоді як друга за величиною економіка світу імпортувала нафти, газу та інших товарів на 9,6 млрд. доларів.