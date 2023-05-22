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Молдова не розглядає Росію як стратегічного партнера – Санду
14:40 22.05.2023 |
Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Росія не є стратегічним партнером для її країни з огляду на її дії.
Про це вона сказала в інтерв'ю молдовському проєкту NonFiction, яке транслювалось у суботу, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на питання, чи є Росія та Молдова стратегічними партнерами, Санду сказала, що не знає, коли таке партнерство мало місце.
"Якщо тебе не поважають, це напевне не стратегічне партнерство. Коли Росія тримає проти волі нашого народу 30 років війська на нашій території - це не стратегічне партнерство", - зауважила голова держави.
"Коли, знову ж таки, всілякі блокади нашого експорту, коли ти платиш за газ дуже високі ціни й усе одно вони скорочують постачання газу на 60% без будь-яких причин - то що це за стратегічне партнерство?" - додала вона.
Санду наголосила, що Молдова готова співпрацювати з тими країнами, які "поважають наш суверенітет, які поважають наших людей, і коли для нас це співробітництво обопільне".
Російського президента Владіміра Путіна вона назвала "людиною, яка почала війну, і в цій війні гинуть дуже багато невинних людей", а Російську Федерацію - "державою, яка не цінує своїх людей, де людське життя нічого не варте".
Мая Санду й чинна влада Молдови послідовно критикують Росію через неодонразові спроби втручання у внутрішню політику країни.
Ще в лютому, коментуючи та засуджуючи російську агресивну війну, молдовська президентка наголосила, що існувала серйозна загроза окупації Молдови військами РФ, однак зараз цей ризик суттєво знизився завдяки успішним діям ЗСУ.
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