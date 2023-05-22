Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новообраний президент Чорногорії склав присягу, згадавши війну в Україні

 
Яков Мілатович, який у квітні переміг на виборах президента Чорногорії, в суботу склав присягу й офіційно заступив на посаду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

В інавгураційній промові, виголошеній перед чорногорським парламентом, Мілатович пообіцяв бути "справжнім президентом усіх громадян незалежно від їхньої національної, політичної та релігійної належності".

Також новий президент Чорногорії пообіцяв не відхилятись від зобов'язань країни на шляху до членства в Європейському Союзі, водночас підтримуючи добросусідські відносини.

"Глобальний контекст багато в чому задає напад Росії на Україну. Не має бути і не буде ніякого відхилення від наших стратегічних зобов'язань, до яких входить і Чорногорія як частина євроатлантичної родини", - наголосив Мілатович.

На інавгурації чорногорського президента були присутні близько двохсот почесних гостей, зокрема посли іноземних держав, єврокомісар із питань добросусідства Олівер Варгеї та спецпредставник Державного парламенту США із Західних Балкан Габріель Ескобар.

Після інавгурації Мілатович провів урочистий обід та окреме прийняття для лідерів іноземних держав, зокрема президентів Хорватії, Косова й Албанії, а також представників президії Боснії і Герцеговини.

Висуванець новоствореного блоку "Європа зараз", 36-річний Яков Мілатович отримав підтримку понад 60% чорногорських виборців у другому турі президентських виборів на початку квітня, перемігши багаторічного голову держави Міло Джукановича.

11 червня у Чорногорії пройдуть позачергові парламентські вибори, за результатами яких заснована минулого року партія "Європа зараз", одним зі співзасновників якої є новий президент Мілатович, має всі шанси не просто увійти до парламенту, а й отримати найбільшу фракцію.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0787  0,03 0,07 37,6080  0,02 0,05
EUR 40,0993  0,04 0,11 40,9487  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес