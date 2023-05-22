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В ЄС доведеться вказувати неєвропейські джерела коштів - ЗМІ
10:37 22.05.2023 |
Європейська Комісія (ЄК) має намір зобов'язати неурядові організації (НУО) та інші установи в країнах ЄС розкривати інформацію про будь-яке фінансування, отримане ними з-за меж спільноти, пише
німецьке видання Welt am Sonntag (WamS) у неділю, 21 травня.
За даними видання, відповідний законопроєкт входить до пакета документів ЄК під назвою "Захист демократії", який планують представити в червні.
Документ передбачає створення національного реєстру з інформацією про те, чи фінансують такі організації, як НУО, бізнес-асоціації, PR-агентства та приватні мовленнєві компанії, країни, що не входять до ЄС. До нього можуть бути включені такі відомі німецькі організації, як Transparency International, Pro Asyl або BUND, зазначає видання.
Заступниця голови ЄК: Час викрити "таємний іноземний вплив"
Грошові потоки з країн, що не входять до ЄС, які мають на меті вплинути на громадську думку, мають бути розкриті, сказала виданню єврокомісарка з питань політики збереження європейських цінностей та транспарентності Віра Юрова, яка просуває цю ініціативу.
Як пише WamS, ідея полягає в тому, щоб показати, чи впливають авторитарні уряди в таких країнах, як Росія, Китай або держави Близького Сходу, на громадську думку або політичні рішення в ЄС, щоб схилити їх на свою користь.
"Дивлячись на дії Кремля та інших суб'єктів із третіх країн, нам не можна бути наївними. Настав час викрити таємний іноземний вплив і сумнівне фінансування", - наголосила Юрова.
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