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Управління ШІ: лідери G7 уклали угоду про створення «Хіросімського процесу»
09:59 22.05.2023 |
Лідери країн "Великої сімки" погодилися в рамках "Хіросімського процесу" провести обговорення та прийняття міжнародних технічних стандартів для надійності штучного інтелекту (ШІ).
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідні питання уряди мають обговорити на рівні кабінетів міністрів і представити результати до кінця року.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав до співпраці в напрямку безпечного транскордонного потоку даних, пообіцявши зробити фінансовий внесок у ці зусилля.
Зазначається, що заклик до посилення регулювання перегукується із закликами лідерів промисловості та урядів у всьому світі після того, як ChatGPT від OpenAI розпочав перегони між компаніями, щоб швидше розвинути технологію.
"Побоювання полягають у тому, що досягнення, які можуть створювати текст, що звучить як людська мова, а також генерувати зображення і відео, якщо дозволити їм розвиватися безконтрольно, можуть стати потужним інструментом дезінформації та політичної дезорганізації", - йдеться в повідомленні.
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