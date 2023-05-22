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Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ, зокрема в будівельній та інженерній галузі
09:51 22.05.2023 |
Уряд Японії оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії, повідомляє в суботу японське видання Nikkei Asia.
Як повідомляється, влада Японії в рамках посилення санкцій проти Росії заборонить надавати Росії послуги в будівельній та інженерній галузі. Крім того, заступник генсека уряду Японії Сейдзі Кіхара напередодні заявляв, що Токіо додасть у санкційні списки щодо Росії приблизно 100 осіб за обхід уже чинних санкцій.
Японська влада заборонить також постачати товари приблизно 80 організаціям, пов'язаним із військовими РФ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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