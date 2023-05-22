Фінансові новини
- |
- 22.05.23
- |
- 16:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС назвали подробиці нового пакету санкцій проти Росії
09:32 22.05.2023 |
Євросоюз має намір запровадити санкції проти 90 компаній, які допомагали Росії обходити раніше введені проти неї економічні обмеження.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .
"І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких у нас є чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто поставляють санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу, оминаючи треті країни", - наголосила вона.
За її словами, частина цих компаній, які підпадуть під заборону, зареєстрована в Китаї.
"Це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями. Це компанії, які існують частково на папері та мають власників, що походять з інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", - додала фон дер Ляєн.
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак також прокоментував новий пакет санкцій проти РФ.
"Рішення Євросоюзу запровадити санкції проти більш ніж 90 неросійських компаній, які допомагали Росії обходити санкції, можна лише вітати. Спроби ворога обходити санкції будуть завжди, але покарання за допомогу їм у цьому має бути жорстким", - зазначив він.
Що відомо про 11 пакет санкцій
Нагадаємо, що в ЄС зараз ведеться робота над 11 пакетом санкцій щодо Росії, на тлі чого частина країн відновила тиск проти ядерної промисловості країни. Пізніше стало відомо, що Європейський союз поки що не має наміру вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом".
Також 11 пакет санкцій може містити нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям вийти з Росії.
У рамках проекту наступного одинадцятого пакету санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм із третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
|Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн
|Байден схвалив навчання українців на F-16 і подальше надання винищувачів
|Зеленський прибув до Саудівської Аравії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пашинян пригрозив виходом Вірменії з ОДКБ
|Китай посилює перевірки старих нафтових танкерів
|Китай відмовився купувати у Росії зерно, - Bloomberg
|Молдова не розглядає Росію як стратегічного партнера – Санду
|Прем'єр Вірменії заявив про готовність визнати Карабах частиною Азербайджану
|У Греції за місяць можуть відбутися нові вибори попри впевнену перемогу партії прем'єра
Бізнес
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
|Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів