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Байден висміяв заяву РФ про «колосальний ризик» від передачі F-16 Україні
09:05 22.05.2023 |
Президент Сполучених Штатів Джо Байден висміяв росіян, які заявляли про "колосальний ризик" від того, що Вашингтон передасть Україні винищувачі F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".
Що передувало
Раніше заступник глави МЗС РФ Олександра Грушко заявляв, Захід нібито йде шляхом ескалації, дозволяючи постачання Україні винищувачів F-16.
Така заява послідувала після того, як Байден заявив на саміті G7, що Вашингтон підтримує програму підготовки українських пілотів на F-16.
"Йде рух так званими сходами ескалації. Ескалаційного сценарію дотримуються країни Заходу. Цей сценарій пов'язаний із колосальними ризиками для них самих", - заявив тоді представник МЗС РФ.
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