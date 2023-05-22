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АНАЛІТИКА

Байден висміяв заяву РФ про «колосальний ризик» від передачі F-16 Україні

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висміяв росіян, які заявляли про "колосальний ризик" від того, що Вашингтон передасть Україні винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".

Що передувало

Раніше заступник глави МЗС РФ Олександра Грушко заявляв, Захід нібито йде шляхом ескалації, дозволяючи постачання Україні винищувачів F-16.

Така заява послідувала після того, як Байден заявив на саміті G7, що Вашингтон підтримує програму підготовки українських пілотів на F-16.

"Йде рух так званими сходами ескалації. Ескалаційного сценарію дотримуються країни Заходу. Цей сценарій пов'язаний із колосальними ризиками для них самих", - заявив тоді представник МЗС РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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