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АНАЛІТИКА

Британія влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 - Сунак

 

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак наголосив, що його країна підтримує оборону України від РФ, заявивши, що "безпека України - це наша безпека", повідомляє CNN.

Під час виступу в Хіросімі (Японія) в неділю глава британського уряду повідомив, що Сполучене Королівство почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва "цього літа", щоб "підтримати ВПС України тим, що їм потрібно на майбутнє".

Сунак привітав "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", досягнутий на зустрічі лідерів країн "великої сімки", насамперед підтримку президентом США Джозефом Байденом міжнародної коаліції країн для надання Україні передових винищувачів.

"Україна повинна не тільки виграти війну, а й домогтися справедливого і міцного миру", - сказав британський прем'єр.

Він назвав присутність Зеленського на G7 у Хіросімі "дуже потужним моментом".

"Я думаю, що те, що президент Зеленський стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по G7, надсилає сигнал Росії та світові, що ми єдині навколо президента Зеленського і його народу і продовжуватимемо підтримувати його стільки, скільки буде потрібно", - сказав Сунак.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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