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Канада розширила санкції проти РФ: у списку причетні до викрадення дітей з України
17:26 19.05.2023 |
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п'ятницю оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з її агресивною війною проти України та воєнними злочинами проти українців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Canadian Press.
У короткій заяві для ЗМІ на полях саміту "Групи семи" прем'єр-міністр оголосив про накладання санкцій проти понад 70 осіб, які підтримують незаконні воєнні дії Росії та причетні до порушень прав людини.
Обмеження, серед іншого, стосуються "17 фізичних та 18 юридичних осіб, пов'язаних із російськими компаніями, які надають військові технології та ноу-хау російським збройним силам, членів сімей осіб, внесених до списку, та членів кремлівської еліти".
Санкції також будуть застосовані до 30 фізичних і восьми юридичних осіб, "причетних до порушень Росією прав людини, що тривають, зокрема й до переміщення та утримання українських дітей у Росії".
Перелік підсанкційних осіб Канада поки не оприлюднювала.
Нові обмеження Канада оголосила після того, як Сполучені Штати та решта провідних економік "Групи семи" домовилися про посилення санкцій проти Росії під час зустрічі в Японії.
Зокрема, "Група семи" оголосила про плани обмежити торгівлю алмазами з Росією, щоб скоротити доходи, які фінансують війну РФ проти України.
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